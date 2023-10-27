Почеттино о матче «Челси» в канун Рождества: «У меня с женой 31-я годовщина. Думаю, мне не удастся убедить ее приехать в Вулверхэмптон»

У «Жироны» 9 побед в 11 играх Ла Лиги. Команда вышла на 1-е место до класико и останется там, если «Реал» не выиграет

«Барсу» могут обвинить в преступлении против налоговой в рамках дела Негрейры. Суд изучает, когда клуб начал оформлять налоговый вычет на сумму выплат чиновнику Оуэн о «Золотом мяче»: «Удивлюсь, если Месси не получит. Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл, но Лео стал чемпионом мира и главной звездой»

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