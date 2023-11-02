Похитившего восьмилетнюю девочку россиянина выпустили из СИЗО

В Екатеринбурге обвиняемого в насилии над 8-летней девочкой, которую два дня искали поисковые группы, сотрудника ЧОП «Русь-М1» Андрея Петухова выпустили из СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, цитирует URA.RU.

В конце сентября судья продлил Петухову арест. «... Свердловский областной суд посчитал возможным изменить меру пресечения Петухову на запрет определенных действий....», — сообщили в облсуде. Теперь без согласия прокурора, следователя и суда обвиняемый не может покидать дом ночью, пользоваться связью и интернетом. Кроме того, фигуранту нельзя видеться со свидетелями по делу и родственниками пострадавшей.

Девочка была найдена в квартире Петухова в середине лета. Пропавшую искали два дня. По некоторым сведениям, над девочкой могли надругаться. Соседи преступника рассказали, что он вел маргинальный образ жизни и от него ушла супруга с детьми. headtopics.com

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