Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) настолько критичны, что оборонный потенциал находится на очень низком уровне, сообщил 30 октября военный эксперт, полковник в отставке

По словам полковника, Украина потеряет боеспособность. Эксперт отметил, что проблемы ВСУ связаны с критическим состоянием оружия. Он подчеркнул, что оборонный потенциал Украины уже равен нулю, и добавил, что всё, что Киев подготовил к контрнаступлению, украинская армия потеряла.

Более того, промышленность на Украине, которая когда-то восполняла потери, больше не функционирует. Военный эксперт считает, что, возможно, в стране остались небольшие мощности по ремонту стрелкового оружия и примитивный ремонт танков.. Также глава оборонного ведомства уточнил, что потери украинской армии в технике составили почти 600 танков, а также около 2 тысяч бронемашин различного класса. headtopics.com

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