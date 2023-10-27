Постпред Израиля прокомментировал принятие ближневосточной резолюции в ГА ООН

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций лишилась своей легитимности после того, как Генассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию, вместе с тем отклонив поправку к ней с осуждением палестинского движения ХАМАС. С таким утверждением выступил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.

"Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали сегодня, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости", - сказал он.представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 стран высказались против, 45 государств воздержались от голосования.

Прочитайте больше:

ТАСС »

Названы страны, проголосовавшие против резолюции ГА ООН по ближневосточному перемириюРяд стран проголосовал против резолюции ГА ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает RT Прочитайте больше ⮕

Во Франции потребовали пояснить решение властей по ближневосточной резолюции России в СБ ООНДепутат Национального собрания Франции Тома Порт поинтересовался у главы МИД страны Катрин Колонны, почему Париж не поддержал первую резолюцию России в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. С запросом политика ознакомился RT. Прочитайте больше ⮕

Постпред США: Израиль должен защищать свой народ согласно правилам ведения войнПостпред Соединённых Штатов при ГА ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Израиль должен защищать свой народ в соответствии с правилами ведения войны. Прочитайте больше ⮕

В Кремле прокомментировали блокировку резолюций РФ и США в ООНОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с проектом резолюции по палестино-израильскому конфликту в Совете безопасности (СБ) ООН. Прочитайте больше ⮕

СБ ООН отклонил резолюции России и США по Ближнему ВостокуАмериканский проект ближневосточной резолюции Совбеза ООН заблокировали Россия и КНР, а российский документ не набрал необходимого числа голосов. Прочитайте больше ⮕

Небензя заявил, что США проигнорировали замечания по своему проекту резолюции в СБ ООНПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что почти все замечания делегаций по проекту ближневосточной резолюции США были проигнорированы Вашингтоном, передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕