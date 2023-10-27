Постпред США: Израиль должен защищать свой народ согласно правилам ведения войн

По её словам, Соединённые Штаты заявили чётко, что тогда, как Израиль реализует своё право на защиту своего народа от террористической группировки, он должен делать это «в соответствии с правилами войны».

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