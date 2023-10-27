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Постпред США: Израиль должен защищать свой народ согласно правилам ведения войн

 / Источник: RT на русском

Постпред Соединённых Штатов при ГА ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Израиль должен защищать свой народ в соответствии с правилами ведения войны.

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RT на русском

По её словам, Соединённые Штаты заявили чётко, что тогда, как Израиль реализует своё право на защиту своего народа от террористической группировки, он должен делать это «в соответствии с правилами войны».

Томас-Гринфилд подчеркнула, что международное гуманитарное право должно соблюдаться в секторе Газа и во всём регионе всеми странами.Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

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