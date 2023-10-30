Пострадавший в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы полицейский ушел из жизни

В Махачкале ушел из жизни полицейский, пострадавший во время массовых беспорядков в аэропорту, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заместителя гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадину Пирмагомедову. 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

В Махачкале ушел из жизни полицейский, пострадавший во время массовых беспорядков в аэропорту, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заместителя гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадину Пирмагомедову. 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

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