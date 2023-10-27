: «В последнее время появились данные о том, что от 15% до 20% всей получаемой Киевом продукции военного назначения в первые же две недели уходит на серые и черные рынки».

Он уточнил, что часть поставляемого Киеву оружия появляется «в даркнете, поэтому, считай, в открытом доступе». Кроме того, многочисленные свидетельства продажи этого оружия регулярно публикуют различные СМИ, отметил дипломат.

Полянский указал, что из Украины это оружие вывозится с помощью «посреднических структур, в том числе из Европы», через Молдавию и Балканы, а далее оно поступает «основным потребителям — террористическим и антиправительственным группировкам на Ближнем Востоке, в Центральной Африке и других регионах мира». headtopics.com

Помимо этого, есть многочисленные свидетельства «распродажи гуманитарной помощи» украинскими чиновниками. «Коррупция проела все украинское общество», — сказал Полянский.. Президент РФ призвал Совбез изучить, каким образом оружие и боеприпасы продолжают незаконно попадать в Россию, в том числе с Украины.

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