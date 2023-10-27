Постекоглу: думаю, если бы Кейн остался в «Тоттенхэме», мы бы нашли место для него

саркастически ответил на вопрос, о том стала ли лондонская команда играть лучше после ухода из неё нападающего«Я не согласен с мнением, что мы играем лучше без Гарри, так как в последней игре, в которой он играл за нас, Гарри забил четыре мяча.

Думаю, мы смогли бы куда-нибудь втиснуть его, если бы он остался, — я говорю это с сарказмом. Но его отсутствие позволяет нам привлекать в команду разных игроков, которые меняют динамику. Хотя я и хочу, чтобы мои команды играли по чёткой структуре, я пытаюсь формировать сбалансированный состав, в котором каждый может изменить динамику игры. Использовать Сона в качестве девятого номера — это совсем не то же самое, что использовать Гарри или Ришарлисона в качестве девятки.

Отсутствие Гарри в команде меняет нас как команду, потому что мы полагаемся на других футболистов, но если бы он был здесь, структура осталась бы такой же, и у нас были бы те же основы доминирования над соперником и давления на него», — приводит слова Постекоглу Evening Standard. headtopics.com

Прочитайте больше:

championat »

Стефанос Циципас: «Трудно найти человека, который понимает жизнь теннисиста. А у нас с Паулой нет никаких недопониманий или несовпадений»«Думаю, даже если бы мы не были теннисистами, у нас все равно была бы та же страсть и любовь друг к другу. Прочитайте больше ⮕

«Если бы перешел в «Спартак», не смог бы смотреть друзьям в глаза»Экс-игрок ЦСКА и сборной Латвии Юрий Лайзанс — о трансфере Хесуса Медины, работе в «Краснодаре», поиске игроков и общении со знакомыми из Прибалтики Прочитайте больше ⮕

Вильядельпрат: если Хэмилтон и Ферстаппен будут в одинаковых болидах, то Макс победитБывший сотрудник команд Формулы-1, а ныне эксперт Хоан Вильядельпрат поделился мнением о том, кто из пилотов оказался бы сильнее, если бы выступали в одинаковых болидах — Макс Ферстаппен или Льюис Хэмилтон. Прочитайте больше ⮕

Генсек РФС: если бы Карпин не совмещал посты, его критиковали бы за что-нибудь другоеГенеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине. Прочитайте больше ⮕

Солист Ледового театра: если бы хотел показать ребёнку спорт, пошли бы на шоу ТутберидзеДмитрий Ефремов, солист Санкт-Петербургского Ледового театра под руководством Елены Бережной, поделился мнением о большом разнообразии ледовых шоу, появившихся за последние годы в России. Прочитайте больше ⮕

– о бое Фьюри и Нганну: «Фрэнсис уничтожил бы Тайсона в реальной драке»«Для ясности: Фрэнсис Нганноу уничтожил бы Тайсона Фьюри в реальной драке», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд. Прочитайте больше ⮕