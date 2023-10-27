Постпред Израиля заявил о «потере легитимности ООН»

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о «потере легитимности» организацией после принятия резолюции по ближневосточному урегулированию.
Ранее Генассамблея ООН приняла проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран и призывающий к немедленному перемирию. В подготовке документа приняли участие более 40 государств. В поддержку документа проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.
В принятой резолюции осуждается насилие против мирных граждан Палестины и Израиля, озвучен призыв к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию и последующему к прекращению боевых действий. В резолюции также имеется призыв к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену». headtopics.com
Ранее в своем выступлении генсек ООН высказал мнение, что атака ХАМАС на Израиль произошла не на пустом месте, при этом Палестина и ее народ более 50 лет находятся под оккупацией. При этом он сказал, что это не является оправданием для действий ХАМАС. Его слова вызвали гнев в Израиле. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал выступление секретаря ООН Антониу Гутерриша на заседании СБ ООН, назвав его «шокирующим».
Ранее ООН сообщила о гибели в Газе шестерых своих сотрудников агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Таким образом, общее количество погибших сотрудников БАПОР выросло до 35. headtopics.com
19 февраля следующего года начнутся слушания в международном суде ООН по вопросу «оккупации Израилем палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». Также стало известно, что Палестина направит жалобу в Международный уголовный суд (МУС) на действия Израиля. Как сообщается, в геноциде обвинят лично премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других руководителей страны.