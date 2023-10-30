После футбольного матча на парковке стадиона был обнаружен труп

После матча 10-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Миланом» был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Труп был найден на парковке возле стадиона «Наполи» после 2:00 по местному времени. По версии полицейских, мужчина пытался попасть на трибуны, но упал с высоты 20 метров и погиб. Мужчине было 42 года. Встреча между «Наполи» и «Миланом» завершилась вничью со счетом 2:2. За «Наполи» забили Маттео Политано и Джакомо Распадори. В составе «Милана» два гола на свой счет записал Оливье Жиру.
«Милан» после 10 матчей располагается на третьем месте, набрав 23 очка. «Наполи» занимает четвертую строчку, заработав 18 баллов.
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