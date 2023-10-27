Посольство РФ сочло хамством слова британского министра о визите членов ХАМАС в Москву

В дипмиссии считают, что Грант Шэппс "словно фокусник, пытается увести внимание от несбалансированной линии самого Лондона в ближневосточном урегулировании"

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне считает хамством и провокацией высказывания главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о визите делегации ХАМАС в Москву. Об этом говорится в комментарии посольства.Посольство РФ в Израиле отвергло попытки обвинить Москву в поддержке терроризма

" в соцсетях высказался по поводу состоявшихся в Москве контактов с представителями ХАМАС, охарактеризовав их как "встречу тирании с терроризмом" и сопроводив рядом других одиозных высказываний. Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер. Тщетно обвиняя Россию в поддержке терроризма, британец, словно фокусник, пытается увести внимание от несбалансированной линии самого Лондона в ближневосточном урегулировании", - отметили российские дипломаты. headtopics.com

Как указали в посольстве, "контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задаче освобождения иностранных заложников", среди которых есть и британские подданные.

"В отличие от Великобритании, российская дипломатия конкретными делами подтверждает свою готовность приложить максимальные усилия, чтобы добиться урегулирования конфликта в интересах всех народов и стран региона", - подчеркивается в комментарии. headtopics.com

Сотрудники российского диппредставительства также отметили, что "трагические события в регионе, начиная с ужасающей атаки на Израиль 7 октября с. г., стали во многом результатом многолетней деструктивной линии американских союзников Лондона на саботаж решения фундаментальных вопросов этого застарелого конфликта, стремления подменить добросовестное участие в ближневосточном урегулировании продвижением паллиативных мер экономического характера".

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