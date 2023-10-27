Посол Палестины сообщил о разработке проекта по эвакуации граждан РФ из сектора Газа

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что, когда откроется КПП "Рафах", будут эвакуированы как россияне, так и граждане других государств

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Посольство Палестины в РФ разрабатывает алгоритм, который позволит эвакуировать российских граждан из сектора Газа. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью"Сейчас пытаемся разработать алгоритм, который позволит эвакуировать граждан, когда Израиль предоставит гуманитарный коридор.

Посол добавил, что, когда откроется КПП "Рафах", будут эвакуированы как россияне, так и граждане других государств. По его мнению, постепенно будут вывозить людей через город Эль-Ариш, провинцию Северный Синай и Каир. "И у нас серьезные связи с российской стороной, чтобы этот вопрос разрешить и всех мирных жителей вывезти оттуда в целости и сохранности", - подчеркнул дипломат. headtopics.com

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