Российские дипломаты отметили, что "создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов вбрасывает "совершенно чудовищные фейки", чтобы найти оправдание Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые провалили контрнаступление.

Они подчеркнули, что "это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление". "Снова ссылки на какие-то мистические источники информации. Никаких конкретных примеров или документальных подтверждений", - добавили в дипмиссии. headtopics.com

"Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома - ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю, - заключили в посольстве. - Видимо, такие понятия местным провластным мифотворцам не знакомы. Но, как говорится, не надо судить по себе".

Прочитайте больше:

ТАСС »

Посольство ответило на критику Израиля из-за визита представителя ХАМАС в МосквуПосольство России в Израиле заявило о неприемлемости попыток обвинить РФ в поддержке терроризма из-за контактов в Ближневосточном регионе Прочитайте больше ⮕

Посольство опровергло отмену визового сбора для россиян на Шри-ЛанкеПосольство России на Шри-Ланке заявило, что дипломатическое представительство пока не получило уведомления об отмене визового сбора, сообщает iz Прочитайте больше ⮕

Лавров: Европа под давлением США идет на прямые убыткиГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа под давлением США идет на прямые убытки Прочитайте больше ⮕

Посольство РФ заявило о неприемлемости обвинений Москвы в поддержке терроризмаПопытки обвинить Россию в поддержке терроризма в контексте контактов Москвы в Ближневосточном регионе являются неприемлемыми, российская сторона осуждает насилие в отношении мирного населения в любых формах. Об этом 27 октября говорится в заявлении посольства РФ в Израиле. Прочитайте больше ⮕

Темники для пропаганды.Байден рассказывает всем, что поддержка Украины очень полезна для экономической ситуации в США. Прочитайте больше ⮕

МО РФ заявило об отражении атаки штурмовой группы ВСУ в районе РаботинаПо данным военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard и до 85 военнослужащих на запорожском направлении Прочитайте больше ⮕