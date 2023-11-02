Посол РФ в ФРГ: большинство немецких компаний остались на российском рынке

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что большинство компаний ФРГ предпочли остаться на российском рынке, пишут «Известия».

«Несмотря на беспрецедентное политическое давление, большинство германских компаний предпочло в той или иной форме сохранить присутствие на нашем рынке», - отметил дипломат в ходе беседы с корреспондентами издания.

По его словам, в особенности это касается малых и средних предприятий, к которым не так велико общественное внимание по сравнению с флагманами экономики ФРГ. Также Нечаев отметил, что немецкие бизнесмены воздерживаются от публичной критики санкций Запада, однако в личных беседах «осуждают примат политики над экономикой». headtopics.com

Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что ущерб Европы от санкций значительно превышает тот, который понесла Россия. По его мнению, это в будущем может привести к расколу ЕС.

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