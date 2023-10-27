Посол Израиля заявил, что участие иностранных военных в операциях страны исключено

Рафаэль Морав отметил, что еврейское государство "всегда боролось со своими врагами само, и так будет продолжаться"

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Израиль не допускает возможность участия военных из других государств в своих операциях. Об этом заявил посол страны во Франции Рафаэль Морав в эфире радиостанции"Израиль всегда боролся сам со своими врагами, и так будет продолжаться. Мы никогда не просили помощи в виде направления нам войск.

При этом глава израильской дипмиссии допустил "сотрудничество с Францией в вопросах разведки и борьбы с финансированием терроризма". "В плане финансирования терроризма еще много работы, в частности в контексте использования криптовалют", - сказал посол. headtopics.com

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