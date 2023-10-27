Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС

Заявления главы британского минобороны Гранта Шаппса о контактах России с палестинским движением ХАМАС в Москве носят хамский и провокационный характер. Об этом 27 октября заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Так, диппредставительство прокомментировало заявления Шеппса, который в соцсети X (бывш. Twitter) раскритиковал встречу России с ХАМАС. «Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа», — передает текст сообщения посольства «РИА Новости».

Позже представители ХАМАС в своем заявлении по итогам встречи с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым отметили, что высоко оценивают позицию президента России Владимира Путина и усилия российский дипломатов по конфликту на Ближнем Востоке. Отмечалось, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и пути прекращения «поддерживаемых Западом преступлений Израиля». headtopics.com

В российском дипломатическом ведомстве сообщили, что на встрече с ХАМАС в Москве обсуждалось освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа. Кроме того, поднимался вопрос эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава.

До этого, 25 октября, Путин заявил, что страна с тревогой и болью в сердце наблюдает за обстановкой на Ближнем Востоке. По словам президента РФ, происходящее в регионе является гуманитарной катастрофой. headtopics.com

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

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