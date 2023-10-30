Посольство РФ прокомментировало заявление Франции о депортации 39 россиян

Посольство России в Париже прокомментировало «Известиям» 30 октября сообщения о планах МВД Франции депортировать 39 россиян из-за подозрения в «приверженности радикальному исламу».

«Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве. Что касается посольства, на нас МВД Франции не выходило», — сказали в посольстве.

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