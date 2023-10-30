Посол Израиля в РФ исключил прямые переговоры с ХАМАС

Израиль не будет вести прямых переговоров с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом 30 октября заявил посол страны в Москве Александр Бен Цви.

Бен Цви заявил, что Израиль не ставит перед собой целью уничтожить сектор Газа и сконцентрирован только на боевиках ХАМАС. По его словам, катастрофы не будет, если в секторе Газа люди будут заниматься экономикой и своими делами.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Белый дом призвал Израиль использовать передаваемое ему оружие по законам войны. 28 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее. headtopics.com

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