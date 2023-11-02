Посол РФ заявил, что МИД прилагает все усилия для скорейшего вывода россиян из Газы

Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире"МИД России, российские профильные ведомства, наши загранучреждения в Каире, Тель-Авиве, Рамалле занимаются контактами с соответствующими властями. Мы все усилия прилагаем, для того чтобы обеспечить скорейший безопасный выход российских граждан из сектора Газа, и уверены, что наши усилия увенчаются успехом", - сказал дипломат.

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MKOMSOMOLETS: Посол РФ заявил, что около 600 россиян ждут эвакуации из ГазыПосол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал журналистам, сколько граждан РФ ожидают эвакуации из сектора Газа

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AİFONLİNE: Посол РФ заявил, что около 600 россиян ждут эвакуации из ГазыПо его словам, решение об эвакуации персонала диппредставительств в Израиле пока не принято.

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ТАСС: В Палестине выступили против вытеснения населения из сектора ГазаПалестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что государство прилагает усилия и осуществляет контакты, чтобы это предотвратить

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ВЕСТИ: Посол России заявил, что около 600 россиян ждут эвакуации из ГазыЭвакуация российских граждан из сектора Газа начнется, когда будут согласованы все условия. В российском списке около 600 человек. Их вывезут, как только откроют границу между Египтом и Газой. Об этом заявил посол нашей страны в Израиле Анатолий Викторов.

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ИЗВЕСТИЯ: Посол РФ в Израиле озвучил количество ждущих эвакуации из Газы россиянРоссия ожидает информации от властей Египта по поводу эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» в понедельник, 1 ноября.По словам посла, эвакуация россиян и граждан других стран должна произойти через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».

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MKOMSOMOLETS: МИД РФ сообщило о продолжении работы по эвакуации россиян из ГазыРоссийская Федерация уже передала всю информацию по гражданам страны, которые хотят эвакуироваться из сектора Газа, властям задействованных стран

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