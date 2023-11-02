Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Тен Хаг о 0:3 с «Ньюкаслом»: «Я должен взять ответственность на себя. Игра не соответствовала стандартам «МЮ». Мы старались, но этого недостаточно»

«МЮ» потерпел 2-е подряд разгромное поражение на «Олд Траффорд» – 0:3 от «Ньюкасла». У клуба в сезоне больше поражений, чем побед «Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из низших лиг во 2-й раз за 4 сезона. Команде из 3-го дивизиона или ниже не проигрывали 23 года

«Бавария» Тухеля взяла 1 трофей из 5 возможных и выиграла лишь 1 из 6 матчей в кубковом формате. Клуб не берет Кубок Германии 4 сезона – такого не было с 1990-х Мостовой о Месси: «Еще 10 лет назад умудрялись спорить, кто лучше – Роналду или он. Но такого игрока не было и долго еще не будет. Лионель – лучший в истории» headtopics.com

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