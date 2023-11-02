Популярная рэперша снялась в костюме с иллюзией голого тела

Популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) снялась в костюме с иллюзией голого тела. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На размещенных кадрах 28-летняя исполнительница позировала в облегающем сером комбинезоне с рукавами-перчатками и принтом в виде обнаженной женской фигуры.

Также она примерила укороченную кожаную куртку и сапоги-чулки с подвязками, которые крепились к кожаному поясу. Кроме того, звезда надела солнцезащитные очки и серьги-кольца и сделала макияж, подчеркнув губы розовой помадой и нарисовав так называемые брови-ниточки. В октябре сообщалось, что французский модный бренд Jean-Paul Gaultier выпустил одежду с иллюзией голого тела.

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