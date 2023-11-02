Популярный комик сравнил российский и американский юмор

Популярный комик Расул Чабдаров заявил, что российский стендап уступает американскому. Юмор в двух странах он сравнил в интервью для канала «Вписка», доступном на YouTube. «Стендап-индустрия в России находится еще на зачаточном уровне», — сказал Чабдаров. По его словам, российские комики только учатся держаться на сцене и чувствовать зал, в отличие от опытных американских коллег. При этом он отметил, что отечественные юмористы хорошо умеют писать шутки.

Также он вспомнил, как побывал на выступлении известного американского стендап-комика Эндрю Шульца. Как подчеркнул Чабдаров, шутки американского юмориста были по уровню такие же, как и у российских коллег. Единственным преимуществом Шульца была подача и уверенность, с которой он выступал, уточнил комик. Чабдаров добавил, что, по его мнению, американская стендап-комедия по уровню юмора занимает первое место, а российская — второе.

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