Попавшая в больницу с болями 12-летняя российская школьница оказалась беременной

"Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации о госпитализации несовершеннолетней в п. Морозова", — сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

По словам одного из источников, который знаком с ситуацией, 12-летняя девушка недавно обратилась в медучреждение в поселеке Морозова с болью в животе. После осмотра несовершеннолетней медики выявили у нее угрозу выкидыша.

Как отметил собеседник, предположительный срок беременности составляет до 20 недель. На данный момент ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, партнеру девушки 15 лет. headtopics.com

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