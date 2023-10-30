В зоне СВО ликвидировали 45-летнего наемника Левана Лобжанидзе. Его гибель подтверждается в сообществах «Грузинского легиона». Боевик воевал на стороне Украины в отряде под названием «Тбилиси». 27 октября этого года наемника убили в районе села Клещеевка (ДНР) в результате артиллерийского обстрела.

По другой информации, отряд грузинских наемников был атакован с помощью беспилотника. Ударом БПЛА ранило ещё как минимум одного боевика. Позже выяснилось, что им оказался некий Давид Абуладзе. У него сломаны обе ноги. Лобжанидзе погиб «в двух метрах», сослуживцы не успели его спасти.

До 60 убито, некоторые — не опознаны или пропали Различные источники сходятся в том, что с начала СВО было уничтожено примерно полсотни грузинских наемников. По данным портала Lostarmour, который отслеживает потери украинской стороны, с начала конфликта погибло уже 49 граждан Грузии, воевавших на стороне киевского режима. К этому числу относятся только те потери, которые можно подтвердить. Сколько боевиков числятся среди пропавших без вести — неизвестно. headtopics.com

Среди уже обнаруженных тел есть такие, которые не поддаются опознанию. К примеру, уже более полутора лет в не могут опознать личность наемника, который был уничтожен в марте 2022 года в Киевской области. Предположительно он связан с «Грузинским легионом».

Неизвестный погиб в результате артиллерийских ударов возле поселка Макаров. С тех пор силовики не могут установить его личность. Из особых примет сохранился только шеврон «Грузинского национального легиона» на военной форме.Гибнут не только от ВС РФ Грузинские подразделения на Украине становятся мишенью не только для российских военных. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал о частых междоусобных стычках между грузинскими наемниками и солдатами ВСУ. headtopics.com

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