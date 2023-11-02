Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали

Девушку из числа помогавших спасти кошку, запертую на четыре дня в машине в Москве, задержали. Об этом 2 ноября сообщает источник «Известий».

По его данным, девушку зовут Наталья Кошанская. Предварительно, ее задержали потому, что она не хотела отдавать кошку в руки стражам порядка. «В принципе с ней всё нормально, я вот от нее еду. С ней всё хорошо», — рассказал «Известиям» ее адвокат Артем Новиков.

Подробности инцидента он не раскрыл, однако отметил, что девушка хочет обо всем сообщить прессе сама после суда, который состоится в скором времени. Накануне, 1 ноября, СМИ сообщили о попытках прохожих спасти котенка, который четвертый день сидел в машине на платной парковке в районе Охотного ряда без еды и воды. Прибывшие на место спасатели и сотрудники полиции поначалу не могли вскрыть машину без согласия ее владельца. В итоге сотрудники МЧС смогли освободить животное. headtopics.com

Позднее в тот день в столичной прокуратуре рассказали, что котенок находится в удовлетворительном состоянии, но был страшно голоден и напуган. Уточнялось, что его заберут в семью работника правоохранительных органов.

По сообщениям пользователей Сети, хозяина автомобиля сотрудники правоохранительных органов задержали за неадекватное поведение, после чего отправили в психиатрическую клинику. Некоторые Telegram-каналы написали, что мужчина называл себя пророком. headtopics.com

Позже о 40-летнем хозяине животного рассказала «Известиям» его мать. Тогда же она уточнила, что на самом деле кот, о котором шла речь в СМИ, — это кошка. Сын женщины, которого зовут Алексей, подобрал котенка в подмосковном Воскресенске, где давно живет. Там мужчина работает в магазине бытовой химии, семьи у него нет.

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