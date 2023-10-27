HEAD TOPICS

Поминовение усопших: главное о Димитриевской родительской субботе

 / Источник: Известия

В этом году православный поминальный день, известный также как «Дедов день», переносится на 28 октября

Источник

Известия

Православный календарь обозначает 11 особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская (Дмитриева) родительская суббота. Поминальный день привязан к субботе, которая предшествует дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В 2023 году из-за того, что день выпадает на праздник иконы Казанской Божией Матери, 4 ноября, православные будут отмечать Димитриевскую родительскую субботу 28 октября.

Русские войска дорого заплатили за победу — в сражении погибло более 100 тыс. воинов. Князь распустил живых ратников по домам, а сам отправился в Троицкую обитель преподобного Сергия, чтобы провести поминальную службу. Радость победы в семьи пришла вместе с горечью утраты, а дата стала днем памяти усопших на Руси.

С красным солнышком: в Москве отметили День Крещения Руси Как в столице прошел крестный ход и патриарший молебен князю Владимиру Всего в православной церкви существует пять родительских суббот: Вселенская, Троицкая, Покровская, Димитриевская и Михайловская. Усопших также поминают на Радоницу и во 2–4-ю седмицы Великого поста. На 9 мая приходится день поминовения усопших воинов, а на 11 сентября — день поминовения православных воинов. headtopics.com

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Во многих областях России поминальные службы издавна сопровождались небольшой трапезой, воспоминаниями о добрых поступках родственников. Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших 23 апреля начнется Радоницкая неделя После посещения службы в храме в родительскую субботу можно посвятить себя добрым делам: подать милостыню, пожертвовать на благотворительность или присоединиться к волонтерам.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников В народе Димитриевская родительская суббота сопровождалась множеством традиций и обычаев. В ранние годы поминальные службы проходили на кладбищах, где устраивали тризны. Наши предки верили, что умершие следили за проведением трапезы, а отказ от потребления пищи считался оскорблением. Классическими блюдами были кутья, овсяный кисель, пироги и блины. headtopics.com

Прочитайте больше:
Известия »

Главное за день. 26 октябряСмотрим «Главное за день. 26 октября» видео Прочитайте больше ⮕

Главное за день. 27 октябряСмотрим «Главное за день. 27 октября» видео Прочитайте больше ⮕

Послу Финляндии заявили о прекращении соглашения о приграничном сотрудничествеПосла Финляндии вызывали в МИД России, ему заявили о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. Прочитайте больше ⮕

Посла Финляндии Антти Хелантеря 25 октября вызывали в МИД РФДипломату сообщили о прекращении действия соглашения о сотрудничестве на границе. Прочитайте больше ⮕

Посол РФ рассказал о лидерстве российских компаний на иракском рынкеРоссия остается основным инвестиционным партнером для Ирака, при этом главное направление — нефтегазовая отрасль. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев. Прочитайте больше ⮕

Россия денонсировала два соглашения с УкраинойМинистерство иностранных дел России опубликовало сообщение о прекращении действия двух соглашений с Украиной — о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через российско-украинскую границу и о научно-техническом сотрудничестве. Прочитайте больше ⮕