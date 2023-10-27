Поминовение усопших: главное о Димитриевской родительской субботе

Православный календарь обозначает 11 особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская (Дмитриева) родительская суббота. Поминальный день привязан к субботе, которая предшествует дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В 2023 году из-за того, что день выпадает на праздник иконы Казанской Божией Матери, 4 ноября, православные будут отмечать Димитриевскую родительскую субботу 28 октября.

Русские войска дорого заплатили за победу — в сражении погибло более 100 тыс. воинов. Князь распустил живых ратников по домам, а сам отправился в Троицкую обитель преподобного Сергия, чтобы провести поминальную службу. Радость победы в семьи пришла вместе с горечью утраты, а дата стала днем памяти усопших на Руси.

С красным солнышком: в Москве отметили День Крещения Руси Как в столице прошел крестный ход и патриарший молебен князю Владимиру Всего в православной церкви существует пять родительских суббот: Вселенская, Троицкая, Покровская, Димитриевская и Михайловская. Усопших также поминают на Радоницу и во 2–4-ю седмицы Великого поста. На 9 мая приходится день поминовения усопших воинов, а на 11 сентября — день поминовения православных воинов. headtopics.com

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Во многих областях России поминальные службы издавна сопровождались небольшой трапезой, воспоминаниями о добрых поступках родственников. Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших 23 апреля начнется Радоницкая неделя После посещения службы в храме в родительскую субботу можно посвятить себя добрым делам: подать милостыню, пожертвовать на благотворительность или присоединиться к волонтерам.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников В народе Димитриевская родительская суббота сопровождалась множеством традиций и обычаев. В ранние годы поминальные службы проходили на кладбищах, где устраивали тризны. Наши предки верили, что умершие следили за проведением трапезы, а отказ от потребления пищи считался оскорблением. Классическими блюдами были кутья, овсяный кисель, пироги и блины. headtopics.com

Прочитайте больше:

Известия »

Главное за день. 26 октябряСмотрим «Главное за день. 26 октября» видео Прочитайте больше ⮕

Главное за день. 27 октябряСмотрим «Главное за день. 27 октября» видео Прочитайте больше ⮕

Послу Финляндии заявили о прекращении соглашения о приграничном сотрудничествеПосла Финляндии вызывали в МИД России, ему заявили о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. Прочитайте больше ⮕

Посла Финляндии Антти Хелантеря 25 октября вызывали в МИД РФДипломату сообщили о прекращении действия соглашения о сотрудничестве на границе. Прочитайте больше ⮕

Посол РФ рассказал о лидерстве российских компаний на иракском рынкеРоссия остается основным инвестиционным партнером для Ирака, при этом главное направление — нефтегазовая отрасль. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев. Прочитайте больше ⮕

Россия денонсировала два соглашения с УкраинойМинистерство иностранных дел России опубликовало сообщение о прекращении действия двух соглашений с Украиной — о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через российско-украинскую границу и о научно-техническом сотрудничестве. Прочитайте больше ⮕