Помощницу депутата Воронежской облдумы убил топором рецидивист

По его данным, 1 ноября в селе Новая чигла 74-летнюю женщину нашли мёртвой на пороге её дома. Полиция оперативно установила личность преступника. Им оказался сосед помощницы депутата по даче — 33-летний Сергей Скоробогатов.

Как оказалось, вечером мужчина зашёл к пенсионерке и попросил у нее алкоголя. Когда соседка отказала, злоумышленник схватил топор и ударил жертву по голове обухом. Женщина потеряла сознание. После этого Скоробогатов надругался над телом и пошёл искать дальше, кто может ему налить. Пострадавшая скончалась на месте, не приходя в себя.

Фигурант был задержан. В 2019 году его судили за кражу, а в 2009 за умышленное уничтожение чужого имущества.

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