Пол Джордж: «Что может быть лучше истории о том, как четверо парней из Калифорнии делают то, что никому не удавалось, и становятся чемпионами с «Клипперс»

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Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке

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Нутрициолог Макарова объяснила, как побороть усталость утром после снаЭксперт отметила, что утренняя слабость может быть вызвана как проблемами с ЖКТ, так и постоянным стрессом. Прочитайте больше ⮕

Шакил О`Нил сравнил Виктора Вембаньяму с Бол БоломЧетырёхкратный чемпион НБА, а ныне спортивный обозреватель шоу Inside The NBA, Шакил О`Нил заявил о том, что Виктор Вембаньяма не является первым подобным игроком в истории лиги. Прочитайте больше ⮕

Шакил О'Нил сравнил Виктора Вембаньяму с Бол БоломЧетырёхкратный чемпион НБА, а ныне спортивный обозреватель шоу Inside the NBA Шакил О'Нил заявил о том, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма не является первым подобным игроком в истории лиги. Прочитайте больше ⮕

Сказки Тардифа.Правда заключается в том, что от господина Тардифа, возможно, что-то и зависит в его собственной семье, но точно мало что зависит в мировом хоккее. Прочитайте больше ⮕

В Анкаре заявили, что дозаправка бомбардировщика США не связана с ГазойВ администрации президента Турции сообщили о том, что дозаправка бомбардировщиков США B-1B на авиабазе “Инджирлик” никак не связана с конфликтом ХАМАС и Израиля Прочитайте больше ⮕

Лу Уильямс: «Клипперс» выиграли бы чемпионат, если бы не случился COVID»Бывший игрок НБА Лу Уильямс заявил, что «Клипперс» выиграли бы чемпионат в 2020 году, если бы не COVID-19 и командам не пришлось бы доигрывать сезон в «пузыре». Прочитайте больше ⮕