Польские священники устроили оргию и довели стриптизера до обморока. Что известно о секс-скандале, разозлившем Ватикан?

Ватикан отправил в отставку польского епископа Гжегожа Кашака. Причиной стал скандал из-за оргии с участием священнослужителей, якобы устроенной в его епархии. Случившееся больше месяца обсуждала вся страна, инцидент привлек внимание правоохранительных органов, а кто-то из возмущенных прихожан даже пытался поджечь храм. В конце концов пришлось вмешаться самому папе римскому.

Польская пресса сразу же окрестила вечеринку «гей-оргией». Насколько эти слова соответствует действительности, пока неизвестно. Викарий Томаш Змарзлы, который ее устроил, считает, что его оклеветали. По его словам, словарное определение слова «оргия» не вполне точно описывает происходившее за дверями приходского дома. В нападках на себя он винит неких врагов католической церкви.

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