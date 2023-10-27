Польский актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски умер в возрасте 58 лет

Польский актер, киноменеджер и помощник режиссера Даниэл Адамски ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в Сети его коллеги, в том числе Алина Рудницкая-Акоста, которая долгое время работала с ним в компании Joker Film.Прощание с актером состоялось 27 октября.

Актер родился в июне 1965 года. Адамски получил известность благодаря участию в таких фильмах и сериалах, как «Телевизионный театр», «Отец Матеуш», «Мой долг», «Чернобыль. Четыре апрельских дня» и других. Кроме того, он получил популярность в качестве режиссера детского фильма «Ящик с игрушками».

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