Польская теннисистка Ига Свёнтек станет первой ракеткой мира после победы в финале Итогового турнира WTA

Польская теннисистка Ига Свёнтек вернёт себе статус первой ракетки мира после победы в финале Итогового турнира WTA. В финальном матче она разгромила американскую теннисистку. Таким образом, Свёнтек сместит представительницу Беларуси с первой строчки рейтинга WTA. Отметим, что польская теннисистка уже обыграла белоруску в полуфинале турнира. Свёнтек показала отличные результаты в групповом этапе турнира, одержав три победы в трёх матчах.

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CHAMPİONAT: Ига Свёнтек прокомментировала победу в финале Итогового турнира WTAПольская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в финале Итогового турнира WTA.

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GAZETARU: Соболенко лишится первой строчки рейтинга WTAПольская теннисистка Ига Свентек стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

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CHAMPİONAT: Свёнтек разгромила Пегулу в финале Итогового турнира WTAПольская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Итогового турнира WTA.

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CHAMPİONAT: Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего финала с Пегулой на Итоговом турнире WTAПольская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча с американкой Джессикой Пегулой в финале Итогового турнира WTA.

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CHAMPİONAT: Свёнтек сместит Соболенко с первой строчки рейтинга WTA после победы на Итоговом турниреПольская теннисистка Ига Свёнтек вернёт себе статус первой ракетки мира.

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