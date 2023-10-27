Полянский показал Совбезу ООН обломки ракет, которыми ВСУ били по гражданским

Российский дипломат в частности продемонстрировал фрагменты ракеты из РСЗО HIMARS, которой ударили по администрации Херсонской области. Тогда трое человек погибли, несколько сотрудников были ранены.

«Обратите внимание на эти обломки и представьте, как они разлетаются с огромной скоростью... Мои британские коллеги, посмотрите. Вы хотите, чтобы люди молчали об этом?» – спросил ПолянскийРанее Российская федерация направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия и боеприпасов Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что содержащие вооружение для Украины грузы являются законной целью для российских войск.

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