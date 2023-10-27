Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Первый зампостпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский принёс на заседание СБ обломки западных ракет, которые украинская сторона применяла для удара по гражданской инфраструктуре.В частности, речь идёт об обломках ракеты, выпущенной из установки HIMARS по администрации Херсонской области осенью 2022 года, жертвами атаки стали три человека.

Кроме того, Полянский продемонстрировал обломок с места обстрела ракетами Storm Shadow производства Британии и Франции. Также дипломат показал ещё несколько обломков боеприпасов, обнаруженных на местах обстрелов, которые унесли жизни мирных жителей.

«То, что я вам сейчас показал, это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры», — заявил Полянский. headtopics.com

Напомним, в Москве неоднократно предупреждали, что передаваемые Украине вооружения являются законной целью РФ, а помощь Киеву только затягивает конфликт.

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