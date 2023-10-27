Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ

Кроме того, он подчеркнул, что примерно 20% военного оружия, которое поставляется киевским властям, уходит на черный рынок.

Кроме того, он подчеркнул, что примерно 20% военного оружия, которое поставляется киевским властям, уходит на черный рынок.

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В Раде допустили вероятность усиления мобилизации на УкраинеЧлен комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин также заявил о нехватке у ВСУ оружия для комплектования новых подразделений Прочитайте больше ⮕

Путин обсудил с Совбезом РФ тему оборота оружия в РФПрезидент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил тему оборота оружия в стране. Об этом сообщает сайт Кремля. Прочитайте больше ⮕

В захваченном опорнике ВСУ нашлось американское оружиеРоссийские добровольцы из отряда 'Барс-10' захватили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении и обнаружили там много оружия производства США. Прочитайте больше ⮕

Лавров рассказал об ответе РФ на размещение ядерного оружия США в ЕвропеГлава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет вынуждена отвечать на размещение ядерного оружия США в Европе. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ. Прочитайте больше ⮕

Оперативное совещание с постоянными участниками Совбеза России провел Владимир Путин. Новости. Первый каналПрезидент вышел на связь из Кремля и главную тему обозначил так: «У нас сегодня вопрос, касающийся оборота оружия на территории Российской Федерации». Прочитайте больше ⮕

Песков назвал незначительным отказ Словакии от поставок оружия УкраинеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,что отказ Словакии от поставок оружия Украине не меняет общей ситуации. Об этом пишет ТАСС . Прочитайте больше ⮕