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Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ

 / Источник: Известия

Россия обладает всеми средствами для защиты от дальнобойного оружия, которое западные партнеры Киева передают Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 27 октября заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Известия

Кроме того, он подчеркнул, что примерно 20% военного оружия, которое поставляется киевским властям, уходит на черный рынок.

Кроме того, он подчеркнул, что примерно 20% военного оружия, которое поставляется киевским властям, уходит на черный рынок.

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