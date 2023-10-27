Полянский: США рассчитывают на эскалацию конфликта на Украине

Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Соединенным Штатам невыгоден мир на Украине. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза международной организации.

По его словам, Вашингтон сознательно делает ставку на эскалацию конфликта. Он продолжает накачивать киевский режим смертоносным оружием производства стран НАТО, что влияет на увеличение жертв среди мирных жителей. При этом он обратил внимание, что почти 20% оружия, которое приходит с Запада на Украину, продается на черных рынках. Можно говорить, что Киеву дали лицензию на убийства, которой он и воспользовался.

Ранее сообщалось, что Полянский принес на заседание СБ обломки западных ракет. Их украинская сторона применяла для удара по гражданской инфраструктуре.

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