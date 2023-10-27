США помогают Украине в организации терактов на территории России. Об этом 27 октября заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Вашингтон кропотливо реализовывал на Украине проект «анти-Россия». Сегодня также выясняется, что он напрямую помогал им (Киеву. — Ред.) заниматься преступной деятельностью», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Как отметил Полянский, в настоящее время США напрямую содействуют Украине в совершении терактов на территории РФ. Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны Ранее в этот день Полянский принес на заседание СБ ООН обломки западных ракет, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по гражданской инфраструктуре. headtopics.com

24 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы неоднократно заявляли о плотном кураторстве спецслужбами Соединенных Штатов и Великобритании украинских силовых структур.

При этом Белый дом неоднократно высказывался о своем неодобрении ударов Украины по территории РФ. 28 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США негативно относятся к нанесению ударов по территории России со стороны ВСУ. В мае пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, подчеркнула, что США не позволяют Киеву совершать подобные удары. headtopics.com

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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