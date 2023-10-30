"Это зона смерти. Если пути, по которым могли двигаться танки и боевые машины пехоты заминированы, приходится двигаться легкой пехотой от позиции к позиции. Без предварительной интенсивной артподготовки пехота истекает кровью», - цитирует эксперта издание Do Rzeczy.

Так и произошло в случае с контрнаступлением вооруженных сил Украины, отметил он, говоря о том, чем стали российские позиции обороны для армии бывшей советской республики. С точки зрения польского генерала, ВСУ не имеют нужного потенциала, который позволил бы им противостоять противнику на линии боевого соприкосновения. При этом, по его информации, украинские войска понесли колоссальные потери, безуспешно пытаясь совершить прорыв на фронте. Коморницкий сообщил, что с июня погибло около 100 000 солдат вооруженных сил Украины.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Генерал ВСУ обвинил Зеленского в провале обороны под КупянскомПрезидент Украины Владимир Зеленский не обеспечил оборону, в том числе на купянском направлении, и не смог создать эффективное военное производство. Об этом 29 октября заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.«Нужно было заниматься фортификационными работами, чтобы не было снова как под Артемовском (укр. название — Бахмут. — Ред. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о ненависти украинских солдат к ЗеленскомуСолдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ненавидят президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил польский писать Щепан Твардох, слова которого приводит издание Interia Wydarzenia . Прочитайте больше ⮕

Солдаты ненавидят Зеленского, рассказал польский писательИз бесед с военнослужащими украинкой армии польский писатель Щепан Твардох узнал, что солдаты ВСУ ненавидят президента свой страны – Владимира Зеленского. Прочитайте больше ⮕

Минобороны сообщило об уничтожении склада с боеприпасами в Черкасской областиВС РФ уничтожили склад с авиабомбами ВСУ в Черкасской области, сообщили в Минобороны России Прочитайте больше ⮕

ВСУ обстреляли школу с 20 детьми в Новочервоном в ЛНРВооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в селе Новочервоное в ЛНР Прочитайте больше ⮕

Появились кадры точного попадания дрона-камикадзе по 'Леопарду'В социальных сетях появилось видео поражения украинского танка натовского образца, доставшегося ВСУ в рамках западных поставках. Прочитайте больше ⮕