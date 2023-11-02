Резко сократившийся контингент иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, продолжает участвовать в боевых действиях. Им отведена роль заградотрядов, которые «стимулируют» украинских военнослужащих к наступлению. Особое усердие в этом проявляют поляки.

Как рассказали разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35), слова которых приводят РИА Новости, польские наемники заставляют солдат ВСУ атаковать российские позиции под Соледаром. Командир разведгруппы с позывным Воля рассказывает, что несколько сдавшихся в плен украинских военных сообщили, что в бой их гнали именно поляки.

Российские разведчики рассказывают, что на этом направлении со стороны Киева воюют как мобилизованные, так и иностранные наемники. В основном — поляки и латыши, которые нередко вступают в перестрелки со своими украинскими «коллегами», побуждая их идти в атаку под дулами автоматов. Наши военные отмечают, что в последнее время ВСУ стали реже пытаться прорвать оборону российских войск, при том что ещё летом такие атаки были ежедневными. headtopics.com

Соледар находится под контролем российской армии с января нынешнего года, однако украинские войска не оставляли попыток отбить этот стратегически важный населенный пункт. Сейчас эти попытки сведены к минимуму и российская армия уверенно контролирует этот участок между Северском и Артемовском.

Как отмечает офицер Савчук, огнем артиллерии и ударами авиации было нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Была уничтожена живая сила и техника противника. За сутки потери противника на Краснолиманском направлении составили до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ AS-90 производства Великобритании. headtopics.com

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