Полиция Екатеринбурга объявила в розыск похитителя пельменей

Инцидент произошел около месяца назад в магазине на проспекте Космонавтов. Мужчина закинул за пазуху несколько пачек пельменей и покинул помещение, позабыв оплатить товар.

«Вероятно, это случилось из-за спешки (надо полагать, пельмени начали таять)», - отметили в МВД. Администрация магазина выявила похищение только 20 октября и обратилась в полицию. Местных жителей призвали опознать похитителя, а также предложили самому любителю полуфабрикатов явиться для дачи объяснений.

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