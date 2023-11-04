Политическая работа в «Хезболле» и противостояние с Израилем

Политическая работа в проиранских движениях вообще и в «Хезболле» в частности значительно сложнее устроена, нежели протесты «арабской улицы». Да и, в принципе, нынче бьют без предупреждений, чтоб разбираться уже с последствиями. При этом Хасан Насралла своим выступлением легитимизировал боевые действия против Израиля, которые боевое крыло ливанского движенияТо есть теперь масштабы противостояния могут меняться как угодно, без всяких лишних слов
. А меняться они всё же будут, потому как в Тель-Авиве не собираются отступать. В этом случае и шиитский мир вряд ли будет миндальничать. — сковала половину израильской армии у ливано-израильской границы, привязала части ЦАХАЛ к северу; — сделала именно шиитов главными защитниками угнетаемых мусульман. Лидеры суннитских стран сейчас выглядят беспомощными болтунами;Но нельзя забывать, что боевое крыло «Хезболлы» — это крупнейшая в мире негосударственная армия. 100 тыс. личного состава, десятки тысяч ракет, особенное морально-психологическое состояние и прямая логистическая связь с Корпусом стражей Исламской революции Ирана. Движение «Хезболла» появилось во времена израильского вторжения и оккупации части Ливана. Что бы ни писали об этом в Википедии (а пишут много глупостей), главная цель организации — борьба с израильской оккупацией арабских земель и. Всё-таки «Хезболла» — это национальная ливанская партия, которая представляет интересы и чаяния большой части ливанских шиито
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