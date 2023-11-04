Политическая работа в «Хезболле» и противостояние с Израилем

Политическая работа в проиранских движениях вообще и в «Хезболле» в частности значительно сложнее устроена, нежели протесты «арабской улицы». Да и, в принципе, нынче бьют без предупреждений, чтоб разбираться уже с последствиями. При этом Хасан Насралла своим выступлением легитимизировал боевые действия против Израиля, которые боевое крыло ливанского движенияТо есть теперь масштабы противостояния могут меняться как угодно, без всяких лишних слов

. А меняться они всё же будут, потому как в Тель-Авиве не собираются отступать. В этом случае и шиитский мир вряд ли будет миндальничать. — сковала половину израильской армии у ливано-израильской границы, привязала части ЦАХАЛ к северу; — сделала именно шиитов главными защитниками угнетаемых мусульман. Лидеры суннитских стран сейчас выглядят беспомощными болтунами;Но нельзя забывать, что боевое крыло «Хезболлы» — это крупнейшая в мире негосударственная армия. 100 тыс. личного состава, десятки тысяч ракет, особенное морально-психологическое состояние и прямая логистическая связь с Корпусом стражей Исламской революции Ирана. Движение «Хезболла» появилось во времена израильского вторжения и оккупации части Ливана. Что бы ни писали об этом в Википедии (а пишут много глупостей), главная цель организации — борьба с израильской оккупацией арабских земель и. Всё-таки «Хезболла» — это национальная ливанская партия, которая представляет интересы и чаяния большой части ливанских шиито

Россия Последние новости Прочитайте больше: RT НА РУССКОМ »

:

GAZETARU: В «Хезболле» заявили, что достижения группировок открыли новый этап в борьбе с ИзраилемГенеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что достижения и результаты палестинских вооруженных группировок в секторе Газа открыли новый этап в борьбе с Израилем, передает телеканал Al Jazeera .

Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: В «Хезболле» заявили о вероятности войны с ИзраилемГенеральный секретарь ливанского движения предупредил Израиль о возможной эскалации конфликта.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

ТАСС: Таиланд ждет помощи Катара, Ирана и Египта в освобождении своих граждан из сектора ГазаКак отметили в МИД королевства, 'Катар играет важную посредническую роль в регионе как страна, у которой есть контакты как с Израилем, так и с ХАМАС'

Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

ТАСС: Посол Палестины в Малайзии призвал к бойкоту Starbucks и McDonald'sВалид Абу Али считает, что общественности стоит бойкотировать франшизы, связанные с Израилем и поддерживающие его

Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

ТАСС: Захарова: РФ работает со всеми сторонами для начала эвакуации соотечественников из ГазыПо словам официального представителя МИД РФ, страна продолжает активно работать с Израилем, Египтом и Палестиной

Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: Порядка тысячи граждан РФ записались на эвакуацию из сектора ГазаРоссия продолжает работать с Израилем, Египтом и Палестиной для эвакуации людей из Газы.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »