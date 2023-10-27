Полностью женская бригада комментаторов назначена на матч «Бостон»

Бет Моуинс и Дорис Берк станут ведущими комментаторами, а Кэссиди Хуббарт будет работать у боковой линии.Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»

Звезды НБА летом говорили Яннису не продлеваться с «Милуоки»: «Но моя интуиция сказала: «Нет. «Бакс» изменили мою жизнь. Я остаюсь» Чарльз Баркли о Морэнте: «После второго раза я подумал: «Ну не может же он быть настолько тупым». От тебя требуется просто стучать мячом»

Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры» «Клипперс» предлагали «Портленду» Терэнса Мэнна, пытаясь выменять Дрю Холидэя. В «Сиксерс» об этом узнали, поэтому хотят включить его в сделку по Хардену headtopics.com

В «Филадельфии» «не восприняли всерьез» предложение «Никс» по Эмбииду. Сообщалось, что они готовы отдать Рэндла, Барретта, Робинсона, Фурнье и 2-3 пика

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