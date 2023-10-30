Полиция начала проверку документов сотрудников склада в СЦ 'Белая дача' Wildberries

Полиция ведет проверку документов у сотрудников склада на сортировочном центре «Белая дача» интернет-магазина Wildberries. В течение дня могут быть перебои в работе, сообщили в пресс-службе компании.

По информации источника, в связи с проверкой документов у работников склада могут произойти неполадки в работе логистического центра с отгрузкой и выгрузкой товаров.В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции делают все возможное, чтобы быстрее завершить процесс проверки и вернуть работу склада в прежний режим.

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