«Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», — заявил экс-военный.

С его точки зрения, Киев проигрывает в конфликте с Россией, неся колоссальные потери. В такой ситуации Зеленский, который некогда был «героем» на Западе, превратился в «посмешище» среди союзных государств.

Макгрегор предположил, что Соединенные Штаты продолжат финансовую поддержку Украины до предстоящих президентских выборов, чтобы поддерживать иллюзию, что она способна бороться.До этого экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий лишились всех своих подготовленных солдат, и резервов тоже больше нет.

Бывший советник Кучмы указал, что провал украинских войск неминуем из-за регулярного уничтожения западных ракет Вооруженными силами РФ. Также на подобный исход конфликта влияет тот факт, что военные ВСУ начали бросать танки Leopard на поле боя.

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