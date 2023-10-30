Полиция проводит проверку документов у сотрудников на складе Wildberries

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Сотрудники полиции проверяют документы у работников склада в сортировочном центре Wildberries «Белая дача» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня на складе Wildberries в СЦ “Белая дача” сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада», — говорится в заявлении.

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