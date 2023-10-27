Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Украинская финансовая система скоро рухнет, если боевые действия не прекратятся, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система. Кровавыми слезами будете плакать», — сказал он на своём YouTube-канале. Соскин считает, что украинской стороне необходимо отменить военное положение, прекратить боевые действия и снять с должности президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Соскин заявил, что Киеву придётся заключить мир с Москвой до Нового года. Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке отвлёк западные государства от Украины, в связи с чем военная помощь стране сокращается. headtopics.com

Кроме того, Соскин рассказал, что украинские военнослужащие деморализованы на фоне провального контрнаступления.

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