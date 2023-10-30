Полиция обнаружила на парковке стадиона «Наполи» тело

Итальянская полиция обнаружила на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона» тело. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Как сообщает источник, 42-летний мужчина без признаков жизни находился в районе гостевого сектора.

Правоохранители предполагают, что безбилетник пытался незаконно попасть на трибуны, но сорвался с высоты в 20 метров. Отмечается, что на стадион пытался попасть еще один человек, однако ему помешала упавшая балка. Стадион является домашней ареной футбольного клуба «Наполи». 29 октября команда проводила матч с «Миланом» в рамках чемпионата Италии (2:2).

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