Исход боев зависит от личного состава и его качественного состояния, а также от наличия боеприпасов, техники, вооружения, поделился своей точкой зрения аналитик. Все это у бывшей советской республики катастрофически уменьшилось, считает он. По словам специалиста, у украинской армии нет подготовленного личного состава. «Тот, который есть, состоит либо из раненых, либо из больных. А те, кто приходят из запаса, неспособны выполнять поставленные задачи.

У вооруженных сил Украины были временные успехи, не более 2-3 км, но в данный момент это контрнаступление ничего им не принесло, резюмировал Матвийчук. Вооруженные силы Украины с начала июня предпринимают попытки наступать на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросая на линию боевого соприкосновения подразделения, прошедшие подготовку и вооруженные Североатлантическим альянсом. Как отмечал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта украинские войска не смогли добиться серьезных успехов.

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