Полицейские проверяют сотрудников склада Wildberries в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы работников склада, сообщает агентство. В связи с проводимыми мероприятиями могут возникнуть перебои и отгрузкой и выгрузкой товаров, предупредили в пресс-службе Wildberries. Руководство маркетплейса оказывает содействие полиции.

«Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации», — заявили в Wildberries, передает агентство.

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