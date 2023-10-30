Обязательное выделение торговых площадей в магазинах для товаров российского происхождения несет определенные риски повышения цен и сужения ассортимента, считает академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев, но в случае принятия соответствующего законопроекта радикальных изменений в сфере торговли не произойдет.

Против законопроекта о введении «российских полок» в местах торговли выступила ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), узнали в газете «Известия». Ритейлеры опасаются дороговизны и нестабильного качества отечественной продукции. По их мнению, это может отпугнуть покупателей и снизить торговые обороты. Риски для потребителей в этом случае, считают в АКОРТ, связаны с ростом цен и сужением ассортимента.

«Отраслевая ассоциация старается предохранить своих членов от излишнего регулирования, поэтому некоторая жесткость в ее позиции понятна, - объясняет Александр Лебедев. – Но ничего катастрофического не произойдет. Сфера торговли хорошо отлажена, в случае принятия законопроекта она справится с введением «российских полок», - уверен эксперт. headtopics.com

Тем не менее, определенными неприятностями подобное квотирование действительно может обернутся. Конечно, в АКОРТ прежде всего отстаивают свои интересы, но в данном случае они совпадают с интересами потребителей, считает Лебедев. «В целом обязательное выделение торговых площадей под товары российского производства грозит сужением конкурентного поля – поясняет Александр Лебедев. - в конечном итоге это может привести к повышению цен.

В соответствии с законопроектом, в первую очередь предполагается заполнить «российские полки» товарами четвертой категорий – отечественными парфюмерией, косметикой, средствами гигиены и бытовой химии. headtopics.com

Ранее Александр Лебедев специально для aif.ru сообщил, что введение «российских полок» может привести к сокращению промоакций и уменьшению скидок.

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