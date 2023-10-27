Покушение на экс-депутата Рады Царева организовала СБУ

Москва, 27 октября - АиФ-Москва.

Служба безопасности Украины (СБУ) является организатором покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Оцените материал Оставить комментарий (0)

Прочитайте больше:

aifonline »

Сенатор Бондарев: Покушение на Царева произошло по указанию СБУПокушение на экс-депутата Рады Украины Олега Царева произошло по указанию СБУ, — заявил сенатор Виктор Бондарев Прочитайте больше ⮕

На Украине сообщили, что за покушением на Царёва стоит СБУПокушение на экс-депутата Верховной Рады Олега Царёва было организовано Службой безопасности Украины (СБУ), сообщил 27 октября украинский канал 24tv... Прочитайте больше ⮕

Потерял много много крови: в Олега Царёва выстрелили дваждыПредставители бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва подтвердили, что на него было совершено покушение. Прочитайте больше ⮕

Расследованием покушения на Олега Царёва занялась ФСБПокушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва в Крыму расследует Федеральная служба безопасности. Прочитайте больше ⮕

Украинские СМИ назвали организаторов покушения на экс-нардепа ЦареваПокушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева являлось спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ), пишет газета «Украинская правда», ссылаясь на источник в спецслужбе. Прочитайте больше ⮕

Украинское СМИ: покушение на Царева организовала СБУУкраинский известный новостной Телеграм-канал 'Труха' сообщил со ссылкой на информированного источника, что покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины и экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева являлось спецоперацией Службы безопасности... Прочитайте больше ⮕